Amici 22 in love? Dopo la rottura tra Gianmarco e Meghan, nella scuola del talento potrebbe essere nata una nuova coppia: stiamo parlando di quella formata da Cricca e Isobel.

Amici 22, Cricca e Isobel stanno insieme?

La ballerina non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Cricca e, dopo averlo visto rientrare nella scuola, si è dimostrata felicissima per il suo ritorno in pista.

Durante l’ultima puntata di domenica pomeriggio, Alessandra Celentano ha invitato Cricca a fare da traduttore ad Isobel, alludendo ad una certa simpatia da di loro.

Ma non finisce qui.

Oggi nel corso del daytime, mentre la regia faceva una inquadratura generale ad alcuni allievi sono spuntati Cricca e Isobel abbracciati sul divanetto.

Spazio poi per un’altra inquadratura (sempre del divanetto) dove Cricca poggia la sua mano sulla gamba della ballerina: cosa bolle in pentola?

Proprio il cantante, nel frattempo, quando è uscito dalla scuola ha chiuso la sua ultima storia d’amore.

Mi dice ‘voglio stare con te’. Ma la mattina dopo mi guarda e mi fa ‘dobbiamo parlare’. Mi ha detto, ‘chiariamo sta situazione, perché ti vedo e ti sento distante e freddo’. Abbiamo parlato e lei mi ha chiesto ‘ti interesso ancora come prima, provi ancora qualcosa?’. Tutte ste cose qui. E io non potevo dirle di sì. Quindi anche lei mi ha detto che era da un po’ perché non ci sentivamo da settembre e ci sentivamo dieci minuti al giorno, e quindi mi ha detto: ‘mi stavo abituando a vivere da sola. Il tuo arrivo improvviso mi sta scombussolando la vita, di nuovo’. Quindi mi ha detto ancora ‘voglio che siamo convinti tutti e due’. Allora stoppiamola qui. Perché di forzare sta cosa non ha senso.