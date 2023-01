Cricca ha avuto modo di rientrare ad Amici 22 dopo alcuni giorni passati fuori per via di una eliminazione (aveva perso una sfida) che aveva lasciato tutti sotto shock.

Amici 22, Cricca racconta cosa gli è successo fuori dalla scuola

Come ricorderete, la scorsa domenica Cricca è stato riammesso nella scuola ed ha sostenuto (e vinto) la sfida contro Valeria “guera” Mancini che ha dovuto lasciare il talent show anche per via del Capodanno Gate.

Tornando in Casetta, Cricca ha raccontato ai compagni di avventura del suo faccia a faccia con la sua ex fidanzata:

Mi dice ‘voglio stare con te’. Ma la mattina dopo mi guarda e mi fa ‘dobbiamo parlare’. Mi ha detto, ‘chiariamo sta situazione, perché ti vedo e ti sento distante e freddo’. Abbiamo parlato e lei mi ha chiesto ‘ti interesso ancora come prima, provi ancora qualcosa?’. Tutte ste cose qui. E io non potevo dirle di sì. Quindi anche lei mi ha detto che era da un po’ perché non ci sentivamo da settembre e ci sentivamo dieci minuti al giorno, e quindi mi ha detto: ‘mi stavo abituando a vivere da sola. Il tuo arrivo improvviso mi sta scombussolando la vita, di nuovo’. Quindi mi ha detto ancora ‘voglio che siamo convinti tutti e due’. Allora stoppiamola qui. Perché di forzare sta cosa non ha senso.

Cricca è ufficialmente single? A quanto pare sì. Nel frattempo, secondo le mie superstar di Twitter, ci potrebbe già essere del tenero con Isobel, la ballerina volata al serale: voi cosa ne pensate?

