Amici 22: cosa è successo a Capodanno? Questa domanda sta “tormentando” il popolo social da circa una settimana. La produzione del talent ha dovuto prendere dei provvedimenti senza però spiegare l’accaduto.

Nel corso dell’ultima puntata di domenica pomeriggio, sei allievi sono stati puniti con sfide immediate e provvedimenti disciplinati per aver fatto qualcosa di sbagliato la notte di Capodanno.

Noce moscata? Atti di bullismo? Tatuaggi fai da te? Tra le tesi più accreditate ci sarebbe la spezia sciolta nel succo di frutta e fatta bere a qualcuno degli allievi (che successivamente si sarebbe sentito male).

In merito è intervenuto Pietro, fratello di Wax (sarebbe stato lui il “promotore” dell’iniziativa sconveniente di Capodanno) che ha svelato di conoscere tutta la verità con un video che troverete in chiusura del nostro articolo:

Che ci crediate o meno, io sono il fratello maggiore di Wax. Essendo fratello, ci siamo chiamati e io so tutto quello che è successo a Capodanno. Tutto. Vi posso dire che a Capodanno, nella casetta di Amici, non è successo un ca**o. Quindi, chi insulta mio fratello, chi insulta la sua educazione, sta insultando anche la mia. Oltre che insultare la mia famiglia, insulta anche la mia educazione. Non è carino e soprattutto non serve a un ca**o.