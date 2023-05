Con la finale di Amici 22 e la vittoria di Mattia Zenzola, per il ballerino si chiude un capitolo importantissimo della sua vita, iniziato già nella precedente edizione. Il ragazzo ha avuto la sua rivincita personale: dopo l’infortunio nella 21esima edizione del talent, era stato costretto ad uno stop prima della finale. Poi il ritorno nell’ultima edizione e la vittoria.

Amici 22, cosa è successo dopo la vittoria di Mattia Zenzola

Una vittoria in qualche modo inaspettata, quella di Mattia Zenzola ad Amici 22. Se non tutti, tra i telespettatori, hanno gradito il trionfo del ballerino a scapito della giovane cantautrice Angelina, come hanno reagito gli ex concorrenti ed allievi della Scuola?

Cricca, dopo essersi complimentato con Isobel, non ha potuto non gioire per la vittoria di Mattia ma anche di Angelina. Ramon ed Alessio Cavaliere, ma anche Samu e Maddalena, non sono mancate le reazioni degli ex ballerini della Scuola di Amici.

Ma cosa è successo, invece, dopo la proclamazione del vincitore? Ovviamente non poteva mancare la grande festa, con Angelina scatenatissima, come si può vedere nel video in apertura.