Mentre gli allievi di Amici 22 proseguono la loro corsa verso il Serale, si rincorrono le anticipazioni anche in riferimento al cast dei futuri giudici. Chi vedremo quest’anno, pronti a giudicare le varie performance? Secondo le ultime indiscrezioni, si parla di due clamorosi ritorni che potrebbero letteralmente mandare in visibilio i fan del talent targato Maria De Filippi.

Amici 22, Serale: i possibili spoiler su giudici e prof

Se Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto avrebbero avanzato dei dubbi in merito alla loro presenza nel Serale di Amici 22, è il portale BlastingNews ad avanzare due nomi amatissimi che potrebbero prendere il loro posto. Di chi si tratta?

Da una parte viene fatto il nome dell’ex insegnante di canto Anna Pettinelli. La nota speaker aveva lasciato il talent proprio in questa edizione, ma potrebbe fare ritorno nei panni di giudice in occasione dell’imminente Serale. La presenza della stessa Pettinelli nella puntata di domenica di Amici 22 potrebbe rappresentare un piccolo indizio in tal senso.

Il ritorno più clamoroso (ed atteso) però, potrebbe essere quello di Emma Marrone. Oltre ad aver preso parte del talent e ad averlo vinto, Emma è stata spesso protagonista anche in qualità di coach nel corso del Serale, in passato.

Tra le altre novità ed indiscrezioni sul Serale di Amici 22, c’è anche quella relativa alle possibili squadre capitanate da un prof di canto e da uno di ballo. Oltre alle già note accoppiate formate da Cuccarini-Todaro e da Zerbi-Celentano, potrebbe approdare l’inedita accoppiata formata da Arisa-Emanuel Lo.

Tutti gli ultimi rumors su Amici 22 troveranno presto conferma?