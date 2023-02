Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 22 che vedremo in onda domenica 12 febbraio, ci parlano di una insolita decisione di Rudy Zerbi, l’ingresso di un nuovo cantante che potrebbe sostituire uno degli allievi attualmente nella Casa.

L’account GossipTV, ci racconta su Twitter delle croccanti anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 22. Tiziano Ferro sarà l’ospite della puntata e giudicherà la gara di canto:

Lorella Cuccarini ha detto ad Angelina che, qualora dovesse essere prima anche la prossima settimana gli darà la maglia per il serale.

La gara di ballo, invece, è stata giudicata da Garrison, Kledi e Kristian Cellini, ecco la classifica:

1. Alessio

2. Samu

3. Gianmarco

4. Maddalena

5. Paky

6. Mattia

7. Megan

8. Benedetta

Isobel e Ramon non si sono esibiti.

Spazio poi per gare di ballo e canto:

C’è stata una gara ballo di improvvisazione tra i primi tre della classifica, giudicata da Kledi (il tema era camminare per strada e poi essere colpiti da un fulmine). Samu si esibisce con Elena, Gianmarco con Simone e Alessio con Elena. A vincere è Alessio.

Quindi, una gara canto su “Let it be” giudicata dal direttore di Artist First tra i primi tre della classifica: Aaron, Angelina e Federica. Vince Angelina. I premi per le gare erano: per il canto, l’esibizione al festival di Ferrara; per il ballo, la possibilità di ballare per la compagnia dello spettacolo dei Pink Floyd.