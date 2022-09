Oggi, mercoledì 28 settembre 2022, si è registrata la terza puntata di Amici 22, scopriamo tutte le anticipazioni (per merito della pagina Amici News e il sito SuperGuidaTV), gli ospiti e le numerose esibizioni degli allievi della scuola più talentuosa d’Italia.

Ospiti della puntata: Achille Lauro e Pinguini Tattici Nucleari che hanno cantato il nuovo singolo. Il cantante di “Me ne frego” ha giudicato le sfide dei cantanti mentre i ballerini sono stati giudicati da Anbeta.

Nessun allievo è stato eliminato e Ramon ha riavuto la maglia sospesa.

Ecco gli altri spoiler:

Gara inediti. Scelti per fronteggiarsi: Niveo, Tommi e Wax. Giudica Max Brigante. Vince Tommy

Provvedimento disciplinare in arrivo per i ragazzi. Perché? La produzione ha mostrato un filmato dove tutti i cantanti sono usciti fuori dallo studio non rispettando le regole. Quindi? La produzione ha deciso che l’ultimo classificato nella gara cover sarebbe finito in sfida. Unico a salvarsi Aaron perché non è mai uscito fuori dallo studio insieme a Niveo e Tommy per via della gara inediti.

Gara cover: Tommy e Niveo, nonostante fossero esonerati, hanno decido ugualmente di partecipare alla gara cover mostrandosi così propositivi e dimostrando di aver voglia di sfruttare al massimo la possibilità che gli è stata data per esibirsi. Wax è stato il più titubante. Sembrava non voler partecipare perché aveva già una sfida voluta da Rudy, ma alla fine, spronato da Arisa, ha deciso di mettersi in gioco. Wax ha anche detto, prima di prendere parte alla sfida, che aveva due ‘mostricciatoli’ sulla spalla. Uno gli diceva di partecipare alla gara. L’ altro gli diceva, invece, di non partecipare e per questo motivo era molto combattuto.

In sfida vanno: Piccolo G e Niveo

I voti di cantanti e ballerini:

8,5 Ludovica

8 Mattia, Megan e Ramon

7,5 Samuel e Gianmarco

7+ Samu

7- Maddalena

6+ Asia

Aaron 6

Niveo 6

Federica 6,5

Ndg 8

Piccolo G 6

Tommy 7

Andre 6,5

Wax 8

Compito di Emanuel Lo a Rita. Balla prima Rita e poi Elena, la professionista. Il prof esprime un giudizio negativo e immancabilmente si accende una lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

I voti di Anbeta:

Maddalena 7-

Samuel 7,5 – ha ballato Storia del mio corpo. Il brano gli ha fatto pensare al papà.

Asia ha ballato un pezzo hip hop, ma Anbeta ha detto che è la più debole tra i compagni

Ramon è stato criticato da Emanuel Lo perché a suo dire guardava sempre a terra.

Mattia 8. Complimenti. Secondo la ballerina è migliorato rispetto l’anno scorso!

Cricca non era presente in studio. Al momento il motivo non è noto.