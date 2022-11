Amici 22, Alessandra Celentano svela perché non sente nessun ballerino: “Ho fatto una sola eccezione”, ecco di chi si tratta

Alessandra Celentano, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, parla degli allievi di Amici 22 e svela un retroscena in merito ai ballerini del programma raccontando di non aver mai sentito nessuno di loro dopo il talent, tranne in un’occasione.

Amici 22, Alessandra Celentano svela un retroscena sui ballerini del talent

Gianmarco Petrelli balla hip hop. Bello, alto, si muove bene: è uno di quelli che fuori lavorerà sicuramente. Ramon Agnelli nel classico è da manuale. E da un punto di vista tecnico è preparato per fare anche altri stili. Rita Pompili è dislessica e discalculica. Ho capito le sue difficoltà e adottato un lavoro più adatto a lei.

Dopo Amici la Celentano non ha (quasi) mai continuato ad avere contatti con i ballerini della scuola, tranne in una sola occasione:

Tendo a non avere contatti personali con loro. Se li incontro parliamo, abbiamo un buon rapporto, ma con pochissimi scambio i numeri di telefono. Anche dopo 10 anni mi danno ancora del “lei”. La ballerina Anbeta è una delle poche eccezioni.

la celentano e anbeta le vere e uniche sunshine protector di carola pic.twitter.com/GB0btBVnWf — bisbetica (@bisbilapolemica) April 8, 2022