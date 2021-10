Amici 21, quali sono i veri nomi dei cantanti LDA, Flaza e Albe?

Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Amici 21, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel corso di ogni appuntamento stiamo imparando a conoscere i vari allievi della celebre Scuola televisiva ed in tanti hanno notato come soprattutto quest’anno, i cantanti in gara hanno dei nomi particolari. Ma quali sono i loro veri nomi?

Amici 21, svelati i veri nomi dei cantanti

Partiamo da LDA, uno dei concorrenti di Amici 21 tra i più seguiti ed amati. Il giovane rapper arriva da Napoli ed è già celebre per essere il figlio di Gigi D’Alessio, sebbene abbia sin da subito ribadito di non essere mai stato raccomandato. Il suo vero nome è Luca D’Alessio. Ad Amici 21 è nel team di Rudy Zerbi.

View this post on Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Flaza, allieva di Lorella Cuccarini ha fatto molto discutere finora non tanto per il suo inedito Malefica quanto per i suoi atteggiamenti. Il suo vero nome è Flavia Zardetto, ovvero l’unione tra il nome ed il cognome.

View this post on Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Albe, sin da subito è stato considerato seppur erroneamente la copia di Sangiovanni probabilmente per via della somiglianza fisica al cantante della passata edizione di Amici. Fa parte del team di Anna Pettinelli ed il suo vero nome è Alberto La Malfa.