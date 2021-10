Nel corso della giornata si è registrata la nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 24 ottobre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Cosa è accaduto durante la sesta puntata? Le minuziose anticipazioni di Amici 21 ci giungono dal sito quellochetuttivoglionosapere.it:

Flaza è stata eliminata da Lorella Cuccarini perché ha infranto gli orari della prova costume. Maglia riconfermata a tutti.

Sfida Tommaso

Tommaso è stato mandato in sfida da Anna Pettinelli, ha vinto contro un ragazzo che si chiama Marco.

Gara Inediti

C’è stata una gara inediti, giudicata da Giorgia. L’ultimo affronterà una sfida la settimana prossima: tocca a Tommaso.

Anticipazioni su Guido

Guido si è esibito in un pezzo neoclassico, ma non è per niente piaciuto a Raimondo Todaro e Veronica Peparini.

Giacomo eliminato

Giacomo è stato sostituito da Rudy Zerbi col nuovo entrato: Simone.

Sfida Rea

Rea ha fatto una sfida voluta da Anna Pettinelli ed ha vinto.

Giulia Stabile

Ha dimostrato come professionista per Dario e per Christian e c’è stato anche il momento Oreo.

Prova Tim

Per la prova tim è stato scelto nuovamente Mattia.

Momenti Love

Albe e Serena si sono baciati! è stato mostrato anche un video.

Classifica inediti giudicata da Giorgia

Primo posto: Albe, Secondo Rea, Terzo Alex, Quarto LDA, penultimo Luigi, e ultimo Tommaso.