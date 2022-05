Eccoci con nuovi spoiler in merito alla semifinale di Amici 21. Dario Schirone, secondo gli amici di QuelloCheTuttoVoglionoSapere, sarebbe stato insultato da Alessandra Celentano e avrebbe avuto un crollo fisico ed emotivo.

Alessandra Celentano ha umiliato Dario Schirone per l’ennesima volta. L’allievo è stato al centro di un nuovo scontro Celentano-Peparini. Quest’ultima scesa in campo per difenderlo a spada tratta. Il confronto tra le due insegnanti è degenerato tanto che il ballerino è scoppiato a piangere e si è sentito male.

Siamo in grado di svelarvi che il ballerino si è rivolto alla sua insegnante Veronica Peparini sostenendo di non riuscire nemmeno a respirare. Durante la pausa Sissi è corsa da Dario Schirone per consolarlo e tranquillizzarlo.

La maestra di danza classica ne ha dette di tutti i colori a Dario fino a farlo piangere.