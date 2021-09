Anche oggi, grazie all’account Twitter Quello che tutti vogliono sapere, scopriamo in anteprima gli spoiler di Amici 21 in merito alla terza puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 3 ottobre.

Amici 21 anticipazioni e spoiler: ecco cosa è successo nella registrazione

Eliminati: Mirko e Kendy Entrato Giacomo contro Kendy, voluta da Rudy Zerbi Dario entrato contro Mirko Flaza vince la sfida Ospite: Anna Valle Giulia Stabile non ha ballato Erano presenti due radio (Radio 101 e RTL 102.5)e Alex ha cantato il suo inedito e verrà trasmesso in radio. Serena non ha ballato Lda aveva la maglia sospesa perché si era lamentato del produttore in settimana, canta l’inedito e riprende la maglia Inder canta “Pazzeska” di Myss Keta riscritta da lui e conferma la sua maglia nonostante le critiche di Rudy Matt balla e conferma la maglia Albe canta One Direction e conferma la maglia

