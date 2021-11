Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici 21 che vedremo in onda questa domenica, nel pomeriggio di Canale 5. Grazie al profilo Twitter “Amici News”, siamo in grado di anticiparvi degli spoiler.

Amici 21, spoiler e anticipazioni nuova registrazione

Aka7even è stato l’ospite della nuova puntata. La gara delle cover è stata giudicata da J-AX ed Ale è stata la concorrente eliminata nel corso dell’appuntamento che andrà in onda questa domenica.

LDA e Guido, invece, hanno vinto la loro sfida e proprio il primo si è aggiudicato il gradino più alto della classifica secondo le preferenze di J-Ax.

Gli ultimi (e quindi in sfida) sono stati Simone, Tommaso e Alex per tutti gli altri la maglia è stata confermata.

La prova TIM questa settimana è stata vinta da Luigi che ha cantato il suo inedito.

Serena non ha ballato per un infortunio.

Altre news sulla registrazione

Tommaso ha avuto un momento di sconforto durante la pubblicità. Raimondo Todaro e Alessandra Celentano hanno ballato una bachata.

Carola e Mattia hanno presentato un passo a due con tanto di polemica Celentano-Todaro.

Passo a due anche per Mattia e Christian.

Momenti “love”

Tra Luigi e Carola si è notato un momento dove lei si è strozzata con l’acqua e si sono messi a ridere insieme poi durante la pausa l’ha aiutata a slacciare la gonna e lei lo guardava molto.

Serena e Albe durante la pubblicità si sono scambiati dei baci, mentre all’uscita della puntata si tenevano per mano per rientrare in casetta.