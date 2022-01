Nel pomeriggio di oggi si è registrata una nuova puntata di Amici 21. A fornire puntualissima le anticipazioni è stata la pagina Amici news che ha svelato cosa è successo nel corso della registrazione, tra eliminati ed ospiti. Scopriamo a seguire gli spoiler della prossima puntata.

Amici 21, anticipazioni ultima registrazione

Partiamo dalla nota dolente: quattro in tutto le eliminazioni ad Amici 21. Rudy Zerbi ha deciso di eliminare sia Elena che la nuova arrivata in prova, Paily. L’insegnante non sarebbe rimasto convinto da entrambe le allieve e dopo una attenta valutazione nel corso della settimana è giunto oggi a questa decisione.

Per due allieve eliminate ne è giunto uno nuovo, il cantante Calma, il quale si è esibito nel corso della puntata.

Tra le altre eliminazioni anche quella di Nicol: Rudy ha avanzato l’idea di procedere con una media di tutte le classifiche e di eliminare l’allievo posizionato ultimo. In questo caso si è trattato di Nicol che ha così abbandonato la Scuola.

Tra gli eliminati c’è stato anche un ballerino. Durante il daytime odierno, Raimondo Todaro ha proposto una sfida tra Christian e Cristiano, giudicata da Garrison che ha fatto vincere il primo mandando a casa l’allievo di Alessandra Celentano.

Durante la registrazione di oggi di Amici 21, inoltre, si è deciso di sospendere la maglia ad Albe e Cosmary. Tra gli ospiti della puntata, Fiorella Mannoia e Mara Sattei.