Si è conclusa da poco la nuova registrazione di Amici 21 e come di consueto la pagina social Amici News ha provveduto a svelare gli aspetti più interessanti che sono accaduti nel corso della puntata che vedremo in onda prossimamente su Canale 5: scopriamo spoiler e anticipazioni.

Amici 21 anticipazioni e spoiler: ecco cosa è successo nella registrazione

Elisabetta è stata definitivamente eliminata. Al suo posto è entrata Alessandra. Tra gli altri eliminati della nuova registrazione anche il ballerino Matt, decisione che ha abbastanza stupito molti estimatori del talent: al suo posto ha fatto il suo ingresso Guido.

Nel corso della registrazione di Amici 21, Lorella Cuccarini ha deciso di non far esibire Flaza, che con Inder – già eliminato per volere di Anna Pettinelli – ha rappresentato un vero caso negli ultimi giorni.

La cantante continua ad avere la maglia sospesa per un’altra settimana.

Carola e Mattia hanno ballato un passo a due.

Tra gli ospiti della puntata i The Kolors e Ermal Meta, il quale ha dovuto stilare una classifica tra i cantanti con le cover da lui proposte.

Il cantante ha valutato Alex con un 7 e mezzo, Nicole con un 7+, Rea con un 7, Luigi con un 6, LDA con un 6-, Albe con un 5,5 e Tommaso con un 5.

Rudy è incerto e non sa se sospendere o meno la maglia a Giacomo ma lo scopriremo prossimamente.

Serena ha ballato ed è stata nuovamente criticata da Alessandra Celentano.