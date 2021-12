Amici 21, spoiler 2 dicembre: tre eliminazioni choc, allievi in lacrime per uno di loro

Le anticipazioni di Amici 21 (la puntata andrà in onda domenica pomeriggio), rivelano tre eliminazioni choc, così come ci riporta in anteprima il profilo Twitter di Amici News.

Amici 21, spoiler: tre eliminazioni choc

Eliminati della puntata: Virginia, Guido (tutti in lacrime) e Tommaso.

Mattia è riuscito a confermare la sua maglia (ma non si è esibito) così come il resto dei ballerini.

Per l’angolo “in love”: hanno mandato il video di un bacio tra Albe e Serena (coppia ormai “collaudata” del programma).

Christian è stato aspramente criticato da Alessandra Celentano.

Ospite della puntata: Giordana Angi che ha cantato il nuovo singolo.

LDA ha conquistato il disco d’oro ed anche la prova Oreo. La prova TIM, invece, è stata vinta da Dario.

Nuovi inediti per Nicol, Luigi e LDA.

La classifica di Christian De Sica:

1. Sissi 9

1. Lda 9

1. Critical 9

2. Aisha 8

2. Elena 8

3. Albe 7+

4. Luigi 7

5. Nicol 6.5

6. Rea 6.5

— AMICI NEWS (@amicii_news) December 2, 2021

Puntata molto polemica con numerosi litigi tra professori.

