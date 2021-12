Con la fine dell’anno si avvicina sempre di più il serale di Amici 21, il talent di Maria De Filippi attualmente in pausa per le festività natalizie. Nel frattempo però, si rincorrono le anticipazioni e le indiscrezioni sulla prossima edizione del serale. A svelare alcune ghiotte novità sul talent, ci ha pensato la pagina Instagram UominiedonneClassicoeOver che ha reso nota non solo la possibile data di messa in onda ma anche la possibile formazione delle squadre.

Serale Amici 21: data di inizio e formazione delle squadre

Il serale di Amici 21 dovrebbe approdare nel prime time di Canale 5 a partire dal prossimo 19 marzo. Questa la data svelata dalla pagina Instagram che in queste ore ha snocciolato le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del talent targato Maria De Filippi.

In merito al meccanismo, la padrona di casa della trasmissione potrebbe aver deciso di riproporre il medesimo della precedente edizione anche alla luce del grande successo ottenuto. A tal proposito, i concorrenti potrebbero essere suddivisi in tre squadre ciascuna rappresentata da una coppia di professori.

Le squadre potrebbero vedere alla guida le seguenti accoppiate: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, ecco la possibile composizione delle squadre. La squadra di Zerbi-Celentano sarebbe composta da: Nicol, Rea, LDA, Elena, Luigi per il canto e per il ballo da Carola, Cristiano e Cosmary.

La squadra capitanata da Todaro-Pettinelli vedrebbe al suo interno Albe e Crytical per il canto e Serena, Mattia e Christian per il ballo.

Quindi la squadra Cuccarini – Peparini sarebbe composta da Dario, Aisha, Alex e Sissi.

Ai professori l’arduo compito di decidere chi portare al serale di Amici 21, senza escludere la possibilità di qualche eliminazione da qui al prossimo marzo.