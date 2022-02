Amici 21, Serale: ecco chi sarà il direttore artistico del talent show

Tra poche settimane partirà ufficialmente il serale di Amici 21 in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Maria De Filippi. Chi sarà il direttore artistico di quest’ultima parte finale dello show? Una foto ha svelato il mistero.

VeryInutilPeople ha condiviso una storia Instagram di Stéphane Jarny che si trovava all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Ma non è tutto.

Il celebre coreografo, che anche lo scorso anno aveva ricoperto il ruolo di direttore artistico del talent show, ha taggato proprio Amici scrivendo: “Arrivo…”.

A questo punto credo non ci siano più dubbi.

Ma chi è Stéphane Jarny? Ecco cosa riporta, in dettaglio, il sito giornaledelladanza.com:

E’ un ballerino, coreografo e sceneggiatore francese nato nel 1968 a Poissy, comune nella regione dell’Île-de-France. Il suo approccio alla danza avviene un po’ per caso: all’età di 18 anni, dopo il diploma, lui e la sorella prendono parte a un laboratorio durante le vacanze e, una volta tornato a casa, decide di iscriversi in una vera scuola che gli possa insegnare a ballare, ma anche a recitare e cantare.

Grazie al suo talento, viene scelto per far parte di una compagnia nella quale balla per 13 anni e in seguito inizia a lavorare come assistente coreografo per importantissimi musical, uno tra tanti Le Roi Soleil. Da lì inizia una grandissima carriera: coreografa lo spettacolo Looking for the New Star per sette anni, si occupa tuttora della messa in scena delle elezioni di Miss France e delle coreografie di Mask Singer, il nostro Cantante Mascherato, e di The Voice Francia.

Nel programma conosce anche il cantante Mika, che lo sceglie per seguire i suoi tour in giro per il mondo.