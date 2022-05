Dopo l’eliminazione da Amici 21, Nunzio Stancampiano è tornato sui social ed ha scritto un lungo post, ringraziando Maria De Filippi e dedicando parole di stima anche ad Alessandra Celentano che, nonostante le critiche, ha fatto in modo di metterlo in discussione.

Eccomi qua! Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto… in primis Amici che mi ha regalato un sogno che perseguivo sin da bambino. Ringrazio Raimondo Todaro, che ha scommesso su di me andando contro tutti e tutto, sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni, ma soprattutto in questo percorso.

Ringrazio tutti i professionisti, in particolare Francesca Tocca e Umberto Gaudino per il lavoro svolto con me in sala e per il sostegno datomi nei momenti di cedimento fisico e morale. Ringrazio i miei compagni di avventura, grazie per avermi fatto sentire a casa.