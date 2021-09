Sebbene sia stato eliminato da Amici 21, il ballerino Nunzio Stancampiano ha conquistato nelle ultime ore una grande popolarità per via di alcune sue dichiarazioni contro il neo prof di danza del talent di Maria De Filippi: Raimondo Todaro.

Il ballerino Nunzio nello speciale della domenica di Amici 21 ha perso la sfida contro il pretendente Mattia perdendo la possibilità di conquistare un posto nella Scuola più ambita d’Italia. Sebbene abbia conquistato il pubblico da casa con la sua simpatia, non è riuscito a fare lo stesso con una giuria esterna.

Dopo la sua eliminazione, in una diretta Instagram Nunzio si è sfogato scagliandosi contro Raimondo Todaro:

È stata un’avventura breve ma intensa. All’inizio non sapevo di trovare Raimondo Todaro, ma quando l’ho saputo ho detto ai miei che sarei andato a casa per una ripicca ad un bambino di tredici anni perché quando sono andato via dalla sua scuola di ballo avevo tredici anni. Poi mi sono buttato, senza rimpianti.

Mentre qualcuno aveva dubitato di una possibile raccomandazione, il ragazzo ha voluto replicare asserendo:

Ora, dal momento che mi viene dato l’aggettivo raccomandato direi che dovete vedere come usare le parole, perché forse era più raccomandato quell’altro con Raimondo che io. Sapevo che sarei uscito, qui lo dico e qui lo nego non avrebbe mai votato il ballo e infatti ha fatto come Ponzio Pilato, se n’è lavato le mani chiamando tre giudici. Non c’è mai stata competizione con Mattia, è un bravissimo ragazzo lo stimo tantissimo, ma ho le carte che testimoniano. Lui si è messo a piangere perchè sapeva di non avere chance contro di me, l’aveva detto pure lui tanto che era oggettiva come cosa.