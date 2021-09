Grave lutto per lo staff di Amici 21 e Uomini e Donne. Stanotte Nicolas Lorenzo Vona è morto a soli 29 anni in seguito a un incidente stradale. Il ragazzo lavorava per entrambi i programmi di Maria De Filippi.

Questo il messaggio comparso nella pagina ufficiale di Instagram di Uomini e Donne.

FrosinoneToday aggiunge:

Ha perso il controllo della sua Mini Cooper finendo fuori strada. Un impatto che non ha lasciato scampo a Nicolas Lorenzo Vona, venti nove anni di Arpino. Il giovane la scorsa notte stava percorrendo la Provinciale che collega la città di Cicierone a Fontana Liri, in territorio di San Sossio quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Frosinone, è uscito di strada.

Il violento impatto non gli ha lasciato scampo e nonostante gli immediati soccorsi allertati dai residenti, svegliati dal fragore, per il giovane non c’è stato scampo. Non è da escludere che il giovane possa essere uscito di strada per la presenza improvvisa di qualche animale.