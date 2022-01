Mattia Zenzola deve lasciare per sempre la scuola di Amici 21? Il ballerino per colpa di un infortunio potrebbe abbandonare il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Maria De Filippi si è collegata con Mattia per comunicargli quale potrebbe essere il suo futuro dopo la visita medica alla quale si è recentemente sottoposto:

Mattia, distrutto dalle parole appena sentite, scoppia a piangere:

Andarsene così è la cosa più brutta che mi potesse capitare. Come faccio a stare tre settimane con il pensiero che posso andarmene? Non ce la faccio. Se torno a casa non so neanche io che cosa farò. Il mio sogno era entrare qui.

Dopo tutto quello che ho passato con papà che non è stato bene… quando mi hanno chiamato per venire qua ero la persona più felice del mondo.