L’eliminazione a sorpresa di Inder dalla Scuola di Amici 21 ha lasciato interdetti i numerosi fan del talent show di Canale 5. Il cantante è stato letteralmente scaricato da Anna Pettinelli dopo essere stato raggiunto, insieme a Flaza, dalla sospensione della maglia in seguito alle reiterate violazioni del regolamento. Ieri però, il colpo di scena.

Amici 21, dopo Inder scoppia il caso Flaza

Con una lettera contenuta in una busta rossa, Anna Pettinelli ha comunicato l’intenzione di non voler più seguire Inder lasciando agli altri prof la possibilità di reclutarlo, pena la sua eliminazione dalla Scuola di Amici 21.

Nella missiva la Pettinelli ha anche rammentato, con una vena sarcastica, le volte in cui il cantante non ha osservato il regolamento della scuola, stando al telefono quando non avrebbe dovuto. Infine ha concluso di non sentirsi di rappresentarlo più come prof.

Sia in Casetta che fuori, in tanti hanno sperato che l’eliminazione non fosse definitiva confidando nella decisione di Lorella Cuccarini ma a quanto pare le cose sarebbero andate in modo differente dal momento che ieri sera Inder ha rotto il silenzio con un post su Instagram:

Eccomi qua. Ora che posso finalmente farmi sentire voglio prendermi un attimo per ringraziarvi del supporto che mi avete dato e per avere creduto in me. Vedo tutti i video che mi mandate, e sono felice di essere riuscito a farvi ballare (e bere tanta acqua, che vi fa bene) con la mia musica. Voglio ringraziare anche tutte le persone che all’interno del programma mi hanno supportato e aiutato a crescere, è stata una bellissima esperienza. I pezzi da farvi sentire sono pronti, sto solo aspettando il giorno giusto! Let’s go!

Ed intanto sui social è scoppiata una polemica che ha visto il coinvolgimento di Flaza. Come mai la cantante non ha avuto lo stesso trattamento di Inder? Questa è la domanda più ricorrente da parte degli utenti che hanno ritenuto il provvedimento a scapito del cantante troppo severo. Quale sarà a questo punto il destino dell’allieva?