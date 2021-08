Giovanni Antonacci potrebbe sbarcare ad Amici 21? Lui non disdegna questa possibilità, ed anzi, racconta cosa farebbe dentro la scuola più famosa d’Italia.

Il buon Giulio Pasqui ha tirato fuori l’intervista del figlio di Biagio Antonacci che ha realizzato a febbraio del 2021 dove parlava proprio del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che, quest’anno, dovrebbe partire da settembre.

Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi, che canta, non esclude di partecipare ad “Amici”. Maria, io ci farei un pensierino, poi vedi te… pic.twitter.com/6NmeOBX6Lo

Giovanni oltre ad essere figlio di Biagio Antonacci è anche nipote di Gianni Morandi (sua mamma è Marianna Morandi).

Ecco cosa scrive Cosmopolitan nella sua versione web:

Giovanni si è buttato nel mondo della musica due anni fa, pubblicando in perfetta autonomia i brani da lui composti (sotto la supervisione del papà, del nonno e del fratello Paolo, autore di testi) e che, pian piano, stanno iniziando a farlo conoscere al grande pubblico. Quindi ricapitolando Antonacci Junior è carino, divertente, affascinante e talentuoso. Praticamente il concorrente perfetto per un talent in stile Amici o X Factor.