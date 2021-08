Maria De Filippi beccata con il suo team di autori in Sardegna tra le pagine di Chi, si è presa una pausa fino al 20 agosto ed emergono alcune indiscrezioni sulla nuova edizione di Amici 21.

Amici 21, arriva Elodie? Le ultime indiscrezioni sul talent show

Il settimanale Chi arriva un po’ in ritardo quando ci parla dell’addio di Arisa, visto che, come ben sapete, la notizia è stata già resa nota dal bravo Giuseppe Candela via Dagospia.

Tuttavia la rivista diretta dal bravo Alfonso Signorini ci parla di incertezze nel cast di Amici 21 anche per quanto riguarda Anna Pettinelli, professoressa di canto.

Confermato Raimondo Todaro ma, anche in questo caso, la notizia è già stata confermata dai bravi colleghi di Blogo.

Secondo il settimanale potrebbe essere in “forse” pure Stefano De Martino in giuria per via del suo impegno con Stasera tutto è possibile su Rai2.

Tra le altre indiscrezioni su Amici 21, non è da escludere un ritorno a casa di Elodie Di Patrizi.

Della cantante si parla molto in questo periodo anche per una possibile conduzione de Le Iene dopo l’addio a Mediaset da parte di Alessia Marcuzzi.

Per quanto riguarda gli altri show, il settimanale conferma la presenza delle prima tronista trans a Uomini e Donne ma, anche in questo caso, la notizia arriva decisamente in ritardo… sarà per la prossima!