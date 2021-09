La prima puntata di Amici 21 andata in onda eccezionalmente di domenica è stata una vera boccata di aria fresca per la rete ammiraglia di Casa Mediaset e, proprio per questo motivo, tra i corridoi dell’azienda ci sarebbe aria di cambiamento.

Amici 21 si sposta di domenica? I cambiamenti di Pier Silvio Berlusconi

Proprio per via degli ascolti ottimali portati a casa, Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di spostare il talent show dal sabato alla domenica:

Stando a quanto apprende Fanpage.it, la rivoluzione della domenica è stata concepita proprio da Piersilvio Berlusconi. Nei corridoi di Mediaset c’è già chi crede che questo interim domenicale di Amici possa tramutarsi in qualcosa di definitivo se gli investitori pubblicitari dovessero mostrare particolare gradimento. E quando c’è di mezzo Maria De Filippi si sa che la soddisfazione degli inserzionisti è, di fatto, una certezza.

E Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio che fine farebbe?

Uno spostamento di Anna Tatangelo al sabato pomeriggio apparirebbe indolore per le sorti di un programma che non è ancora iniziato e Rai1, a quel punto, si troverebbe costretta a correre ai ripari.

Spero che questa ipotesi possa concretizzarsi perché ho trovato Amici di domenica una scelta assolutamente azzeccata: voi cosa ne pensate?