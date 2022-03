Al termine della seconda manche del serale di Amici 21, la squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro è andata in nomination. Alex, finito in ballottaggio, ha cantato “I won’t let you go” di James Morrison.

Amici 21, la dedica di Alex: Cosmary risponde

La canzone interpretata da Alex è stata dedicata alla sua fidanzata, l’ex ballerina di Amici 21 Cosmary Fasanelli così come ha svelato Lorella Cuccarini presentando l’esibizione dell’allievo.

Tra Alex e Cosmary è nata una bella storia d’amore che prosegue – attualmente – a distanza. L’ex ballerina del talent show, ha condiviso il video dell’esibizione del cantante tramite le sue storie di Instagram: “Innamorata di te”, ha scritto.

Ecco il VIDEO dell’esibizione.

Alex su “I won’t let you go” semplicemente ARTE MAESTRIA SAPIENZA E SACRIFICIO💎 #amici21

pic.twitter.com/3q656w61aM — Sere🦋 (@serendipitys95) March 26, 2022

Alcuni tweet sul serale

lorella: “chissà se anche alex la dedica a qualcuno”

alex con la collana di cosmary al collo :#amici21 pic.twitter.com/DTB9PboYbp — Cosmy (@amicidimdf21) March 26, 2022