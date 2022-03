LDA e Calma, dopo essersi lamentati per l’assegnazione de La Paranza, brano di Daniele Silvestri, hanno ricevuto il rimprovero di Rudy Zerbi e l’immediato intervento di Gigi D’Alessio sotto il profilo social di Amici 21.

A me sarebbe andato bene anche il reggaeton, ma almeno parlava di qualcosa. Con tutto il rispetto per Daniele Silvestri. ha affermato LDA – Vestiamoci da papere e andiamo sul palco vestiti così. Anche il Pulcino Pio ha avuto successo. Io resto allibito. Io non sto qua con gli scemi, contro non ho gli scemi. Perché devo sfigurare con gli altri.

È uno scherzo, non può essere vero. Non ho mai visto al serale una roba del genere. Non può essere possibile. Penso che questo pezzo faccia schifo. Ha credibilità se lo fa lui che è l’artista, ma io non lo faccio. A tutto c’è un limite. La paranza è una danza che si balla con la panza, qui si parla del mio futuro. A costo di dare il punto agli altri, io questo pezzo non lo canto. Ma dai.