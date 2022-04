Christian Stefanelli è stato ospite di Verissimo (insieme a Calma) dopo la sua eliminazione ad Amici 21. Il ballerino ha avuto modo di parlare anche della bellissima amicizia Mattia Zenzola, danzatore che ha dovuto abbandonare la scuola per un infortunio.

È stato difficile. Lui per me era la mia famiglia. Quando non avevo la famiglia mi sono appoggiato a lui, quando se n’è andato è crollato tutto. È come un fratello. A lui voglio tantissimo bene. Dentro la scuola non avevo i miei familiari e Mattia era tutto davvero…