Nel pomeriggio di oggi, sabato 12 febbraio è avvenuta una nuova registrazione di Amici 21 che vedremo domani 13 febbraio come sempre su Canale 5. Le anticipazioni della nuova registrazione del talent giungono come sempre dal portale Quello che tutti vogliono sapere e dalla pagina social di Amici news.

Amici 21, le anticipazioni della puntata del 13 febbraio

Partiamo subito dagli ospiti della nuova puntata di Amici 21 in programma per domenica pomeriggio 13 febbraio 2022. Oltre ad Emma non mancheranno gli altri protagonisti dello scorso Sanremo ma che giungono proprio da Amici: Irama, Aka7even e Sangiovanni. A loro si sono aggiunti anche Beppe Vessicchio, Marcello Sacchetta e Federica Gentile.

Emma ha avuto anche il compito di giudicare la gara delle cover. Ecco qual è stata la classifica finale con i relativi voti:

Sissi voto 9,5 Aisha voto 8,5 Calma voto 8+ Crytical voto 8 LDA e Albe voto 7,5 Alex e Luigi voto 7

Nonostante siano arrivati ultimi, Alex e Luigi sono stati salvati dai loro insegnanti. Prima di riavere la maglia, però, Luigi su richiesta di Rudy Zerbi si è esibito sul suo nuovo inedito scritto da Enrico Nigiotti.

Marcello Sacchetta – che ha annunciato che presto diventerà papà – ha invece giudicato la gara di ballo sulla versatilità di classico ed hip hop che ha portato alla seguente classifica:

Carola Serena e Dario Christian Alice

Anche in questo caso l’ultima classificata, Alice, è stata salvata da Veronica Peparini.

Spazio quindi al Serale: Sissi e Dario sono risultati i primi nelle classifiche di canto e ballo, guadagnandosi un posto al Serale. A seguirlo è stato anche Michele.

I cantanti si sono cimentati in una seconda gara di canto giudicata da Beppe Vessicchio che ha portato alla seguente classifica (ad eccezione di Sissi in quanto già al Serale):

Calma Alex Aisha LDA Luigi Albe Crytical

Alex è risultato il primo dalle medie delle classifiche, passando anche lui al Serale ed ha vinto anche la prova Oreo e il voto di RTL 102.5.