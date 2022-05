Ermal Meta ieri sera stava seguendo la finale di Amici 21 e non ha nascosto la sua preferenza nei confronti del cantante Alex Wyse, eliminato a un passo dalla finalissima della categoria canto.

Amici 21, Alex Wyse riceve una proposta (in diretta) da Ermal Meta

Ermal gli ha pubblicamente dichiarato la sua stima e, durante la diretta, gli ha fatto anche una proposta: aprire i suoi concerti rispondendo proprio ad un utente che avanzava questa ipotesi:

Fargli aprire i miei concerti? Perchè no! Anzi! Si…

— Ermal Meta (@MetaErmal) May 15, 2022



Alex dopo l’eliminazione è apparso comunque sereno ed ha ringraziato tutti:

Non pensavo davvero di poter riuscire a muovermi sul palco come ho fatto qui. Non mi sarei mai sognato di cantare Sex bomb, una sfida che ho accettato…