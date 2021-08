Alessandra Celentano crea dinamiche ancor prima dell’inizio di Amici 21. Proprio per questo motivo è spuntata fuori (inaspettatamente) su Twitter facendo un appello a Maria De Filippi su Raimondo Todaro.

Amici 21, l’epico appello di Alessandra Celentano

Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe. Maria perché non prenderlo?

La amo perdutamente.

Raimondo Todaro ha smentito la sua implicazione con Amici 21 ma immaginiamo sia stato solamente un modo per “depistare” e creare hype:

Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse. Ho scelto di lasciare un programma di successo dopo 15 anni perché sentivo che non avevo nulla da dare e viceversa. E Milly Carlucci lo sa.

Sono pienamente convinta che invece Raimondo sarà nel cast del programma di Queen Mary pronto a creare dinamiche come si deve visto anche il carattere fumantino che abbiamo conosciuto durante Ballando con le stelle.