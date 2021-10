Dopo il bacio tra Albe e Serena messo in evidenza nel corso della registrazione di Amici 21 che vedremo in onda domenica pomeriggio, il daytime del talent show ci ha mostrato oggi le prime coccole tra di loro.

Da qualche giorno gli allievi della scuola più famosa d’Italia non riescono a stare separati e, proprio per questo motivo, Albe si è lamentato di voler fare il turno con Serena e poi ha confidato a Nicol il suo interesse:

Vabbè ormai è scontato che… È scontato che mi piace Serena. C’è un interesse. Mi ricordo che i primi giorni mi auto convincevo che non fosse bella. Mi dicevo ‘no no no, non mi piace, ma va’. Poi non ho mai avuto ragazze bionde e non mi piacciono le bionde e ricce.