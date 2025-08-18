MUSICA
Amici 2025, ecco quando inizia: la data ufficiale
Bisognerà attendere ancora qualche settimana per il ritorno di Amici. È appena emersa la data ufficiale di partenza della nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, che dovrebbe andare in onda a fine settembre.
La data del debutto
Secondo quanto riportato da Il Mattino e da Hit, giornalista insider di Affari Italiani, il debutto è previsto per il 28 settembre su Canale 5. Questa scelta segue la tradizione degli ultimi anni: l’edizione 24 era infatti iniziata il 29 settembre dello scorso anno. Naturalmente, la data potrebbe subire variazioni in caso di imprevisti.
I professori: chi ci sarà
Per quanto riguarda i professori e i concorrenti della nuova stagione, al momento non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, si dà per scontato che la squadra di docenti resterà pressoché invariata rispetto a quella vista finora.
In particolare, la maestra Alessandra Celentano dovrebbe confermare il suo ruolo per la danza classica, così come Emanuel Lo per l’hip hop. Per la danza moderna e contemporanea, invece, circolano voci insistenti sul possibile ritorno di Veronica Peparini, che andrebbe a sostituire Deborah Lettieri. Al contrario, sembrano sfumare le ipotesi di un ingresso di Angelo Madonia come nuovo insegnante di ballo.
Per quanto riguarda i professori di canto, tutto lascia pensare che rimarranno confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. L’annuncio ufficiale su tutti i nomi dovrebbe arrivare a breve.
Concorrenti già conosciuti?
Sui concorrenti, invece, è ancora tutto avvolto nel mistero. I provini sono proseguiti durante l’estate, ma nessun dettaglio è trapelato. Come nelle passate edizioni, non è da escludere che nel cast possano comparire anche volti già noti al pubblico, come successo con Diego Lazzari o Chiamamifaro, che avevano già una certa popolarità prima di entrare nel talent.
Che ne pensate? State aspettando anche voi l’inizio del talent?