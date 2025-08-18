Amici 2025, ecco quando inizia: la data ufficiale

Data ufficiale di Amici 2025: quando inizia.

Quando inizia Amici 2025/2026? Spunta la data ufficiale

Bisognerà attendere ancora qualche settimana per il ritorno di Amici. È appena emersa la data ufficiale di partenza della nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, che dovrebbe andare in onda a fine settembre.

La data del debutto

Secondo quanto riportato da Il Mattino e da Hit, giornalista insider di Affari Italiani, il debutto è previsto per il 28 settembre su Canale 5. Questa scelta segue la tradizione degli ultimi anni: l’edizione 24 era infatti iniziata il 29 settembre dello scorso anno. Naturalmente, la data potrebbe subire variazioni in caso di imprevisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

I professori: chi ci sarà

Per quanto riguarda i professori e i concorrenti della nuova stagione, al momento non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, si dà per scontato che la squadra di docenti resterà pressoché invariata rispetto a quella vista finora.

In particolare, la maestra Alessandra Celentano dovrebbe confermare il suo ruolo per la danza classica, così come Emanuel Lo per l’hip hop. Per la danza moderna e contemporanea, invece, circolano voci insistenti sul possibile ritorno di Veronica Peparini, che andrebbe a sostituire Deborah Lettieri. Al contrario, sembrano sfumare le ipotesi di un ingresso di Angelo Madonia come nuovo insegnante di ballo.

Per quanto riguarda i professori di canto, tutto lascia pensare che rimarranno confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. L’annuncio ufficiale su tutti i nomi dovrebbe arrivare a breve.

Concorrenti già conosciuti?

Sui concorrenti, invece, è ancora tutto avvolto nel mistero. I provini sono proseguiti durante l’estate, ma nessun dettaglio è trapelato. Come nelle passate edizioni, non è da escludere che nel cast possano comparire anche volti già noti al pubblico, come successo con Diego Lazzari o Chiamamifaro, che avevano già una certa popolarità prima di entrare nel talent.

Che ne pensate? State aspettando anche voi l’inizio del talent?