Amici 2021, Arisa non ci sarà: rivoluzione nella squadra di Lorella Cuccarini, ecco chi la affiancherà

In vista della prossima edizione di Amici 21 in partenza dal prossimo settembre si prospetta una rivoluzione particolarmente interessante sul piano dei professori. Se finora si era parlato del cast riconfermato con il probabile ingresso in squadra di Raimondo Todaro, adesso giungono novità interessanti con l’uscita di scena di uno dei protagonisti della passata edizione: Arisa.

Amici 2021: via Arisa, rivoluzione nel talent

A rendere nota la nuova indiscrezione sul talent show targato Maria De Filippi è Giuseppe Candela per Dagospia, con una flash che contiene più di una clamorosa notizia. Oltre all’uscita di scena di Arisa, infatti, si prospetta anche un cambio di ruolo per Lorella Cuccarini e la conferma dell’ingresso del ballerino Raimondo Todaro.

Un tris di indiscrezioni clamorose che Candela ha così riassunto pochi minuti fa sul portale di Roberto D’Agostino:

Candela flash! – “Amici”, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. Chi prenderà il suo posto? Lorella Cuccarini ha accettato la sfida spostandosi sul canto – al suo fianco la new entry Raimondo Todaro, l’ex Ballando con le stelle da tempo si proponeva alla concorrenza…

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, dunque, vedremo la Cuccarini alle prese con le sfide di canto dopo aver condotto nella passata edizione quelle di ballo. Per quanto riguarda Arisa, invece, pare che i motivi del suo addio siano di natura prettamente contrattuale.