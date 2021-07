Amici 20, Tancredi preoccupa i fan: “La vita è un merd*”, il doloroso sfogo

Che Tancredi abbia un animo complesso e profondo, ci eravamo accorti fin dalle prime battute all’interno di Amici 20, il talent show di Maria De Filippi che ha avuto modo di farci conoscere il suo talento.

Tancredi preoccupa i fan: “La vita è una merd* c’è poco da fare”

Tancredi proprio in queste ore, si è lasciato un po’ andare su Twitter scrivendo uno sfogo che ha fatto allertare i fan per via delle parole forti e cariche di significato:

La verità è che la vita è una m*rda, c’è poco da fare. Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa. Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande.

Dopo il suo sfogo, i fan di Tancredi si sono preoccupati scrivendogli numerosi commenti di affetto e stima.

Speriamo di cuore che questo brutto momento sia passeggero e mandiamo un forte abbraccio al giovane cantante.