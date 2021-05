Tancredi ha defollowato Arisa? Il cantante di Amici 20 è stato eliminato ad un passo dalla finalissima di questo sabato (avete letto il “pongo” regolamento che farà indignare molti di voi?) e, proprio in queste ore, il “mistero” del “segui” alla sua prof di canto si è fatto strada tramite social.

Secondo il popolo social Tancredi avrebbe defollowato Arisa ma anche Stefano De Martino e Stash. Non è chiaro se i giudici fossero precedentemente seguiti dal cantante di Amici 20 ma sulla sua professoressa nessuno ha dubbi in merito.

Anche Arisa non ricambia il “segui”, sarà per questo motivo che Tancredi ha preso questa decisione? A questo punto la faccenda rimarrà ancora in sospeso in attesa di “news” da parte dei diretti interessati.

Eccomi, ciao raga. Tranquilli, non sono morto. Mi sono solo preso un giorno di pausa per rivedere la mia famiglia e i miei amici. Però ora ci sono. Ho visto tante belle cose e ho visto che siamo in tantissimi. Non me l’aspettavo minimamente. Sono cresciuto veramente tanto durante il percorso che ho fatto lì dentro. Non solo artisticamente, ma anche a livello personale.

Per questo ci tengo a ringraziare la produzione di Amici e soprattutto Maria De Filippi che mi ha aiutato tanto. Che dire? Ho visto che ‘Las Vegas’ è settimo in classifica in Italia e ancora non ci credo. Sarà una bella storia, tutto quanto. Ho ancora tantissime cose da raccontarvi e non vedo l’ora. Grazie, veramente. Ciao belli!