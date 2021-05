Pace fatta tra Tancredi e Arisa. Il cantante di Amici 20 è stato eliminato ad un passo dalla finalissima di sabato 15 maggio. Dopo essere tornato sui social, quindi, aveva smesso di seguire la sua prof di canto.

In tanti, nel corso del serale di Amici 20, hanno notato una disparità di Arisa nei confronti dei cantanti che aveva in squadra.

Se da una parte Raffaele Renda veniva spesso schierato e lodato, dall’altra Tancredi molte volte è stato messo da parte.

Una volta fuori dal talent, il giovane cantante ha tolto il “segui” alla sua prof che non l’ha mai seguito. Oggi, per fortuna, le cose sono cambiate.

Tancredi ha incominciato nuovamente a seguire Arisa e anche lei ha fatto lo stesso.

E se Arisa ha fatto pace con Tancredi, ha pensato bene di chiudere (ancora) con il fidanzato Andrea Di Carlo.

Ecco cosa scrive Chi Magazine a tal proposito:

Weekend di fuoco per la cantante Arisa che ha scelto, pare definitivamente, di chiudere con il suo compagno Andrea che non l’ha presa benissimo. I due si sono lasciati in modo burrascoso, mandando all’aria tutti i progetti di matrimonio.