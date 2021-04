Amici 20, Rosa Di Grazia snobbata da Stefano De Martino? Il like sospetto

Rosa Di Grazia continua a far discutere dentro e fuori la scuola del talento di Maria De Filippi. Amici 20 è in onda ogni sabato con il suo serale e, sulle doti artistiche della ballerina si sono espressi numerosi volti, compreso Stefano De Martino.

Amici 20, Stefano De Martino “snobba” Rosa Di Grazia? Ecco il like sospetto

Stefano De Martino occupa una delle tre poltrone del serale di Amici 20, commentando le gesta di cantanti e ballerini di questo serale. Proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda lo scorso sabato sera su Canale 5, si è espresso in qualche modo (ma non in diretta).

De Martino e Sebastian, ballerino professionista di Amici ed ex allievo del programma, hanno cliccato “like” su Instagram solamente all’esibizione che ha visto protagonisti Giulia Stabile e Samuele Barbetta.

In questi giorni sono stati molteplici i ballerini che avrebbero preso le distanze commentando il modo di danzare di Rosa. Da Javier Rojas a Giorgio Albanese fino alla gaffe di Giulia Pauselli che ha condiviso per sbaglio un tweet contro la Di Grazia e Martina (altra ballerina molto contestata di questa edizione).