Stefano De Martino si esibisce per i follower di Instagram in un passo di danza lanciando una frecciatina ad Alessandra Celentano prima della nuova puntata del serale di Amici 20 in onda stasera su Canale 5.

Amici 20, Stefano De Martino lancia una frecciatina ad Alessandra Celentano

“Sotto l’occhio vigile della Celentano” scrive Stefano De Martino condividendo il video sul suo profilo ufficiale di Instagram in attesa della nuova registrazione di giovedì (che noi vedremo proprio stasera ma di cui vi abbiamo già fornito dettagliate anticipazioni).

Durante la terza puntata di Amici 20 la Celentano aveva messo in discussione il talento di Stefano De Martino come ballerino: “Meno male che hai intrapreso un’altra carriera, ti dico solo questo” aveva affermato Alessandra senza peli sulla lingua.

Pronta la replica di De Martino:

Ti ringrazio del tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera, anche perché è una cosa che ci lega.

Alessandra Celentano non ha mai fatto mistero di non apprezzare Stefano De Martino nel ballo, tanto da aggiungere:

Te l’ho detto in modo carino. E comunque io te lo dissi all’epoca. Tu insistevi dicendo di voler fare il ballerino, ma io ho sempre ragione.