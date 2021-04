Amici 20, spoiler eliminazione sabato 10 aprile: Enula fuori dalla scuola?

Come ben sapete per merito delle prime anticipazioni, a rischio eliminazione nel corso della quarta puntata del serale di Amici 20 che vedremo domani sera sono andati Tancredi e Enula.

Eccovi, a seguire, gli ulteriori spoiler choc in merito al nuovo appuntamento che andrà in onda domani sera su Canale 5 con Maria De Filippi.

Così come ci fanno sapere Le Emily di Quello che tutti vogliono sapere, a quanto pare potrebbe essere stata eliminata definitivamente proprio Enula, tra lo sgomento generale degli estimatori di Amici 20.

Ecco in dettaglio gli spoiler di domani sera:

Abbiamo ricevuto segnalazioni discordanti, ma la maggior parte vede Enula come eliminata.

Tuttavia, non ci sentiamo di confermare definitivamente, anche se segnalazioni di questa mattina confermano ancora una volta la sua eliminazione.

Non è stata una bella puntata per Enula che non ha convinto per niente i giudici.