Sangiovanni e Giulia Stabile sono i due protagonisti di Amici 20 tra i più amati. Oltre ad essere praticamente ad un passo dalla vittoria per le loro categorie, sono uniti da un amore nato proprio durante il talent show.

Amici 20, Sangiovanni svela l’esatto momento in cui si è innamorato di Giulia

Nel corso di una puntata di Amici Specials andata in onda in esclusiva su Amazon Prime Video, Sangiovanni ha raccontato a Maria De Filippi il momento esatto in cui ha capito di essersi innamorato follemente di Giulia Stabile:

C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto “forse mi sono innamorato di lei”… non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui lei è salita su questo palco e ho detto “mi sto innamorando a guardarla”. Perché era una cosa folle, era un’altra cosa. Uno è stato definito, ho detto “wow”. Poi ce ne sono stati altri che mi hanno fatto lo stesso effetto. Non così forte perché la prima volta è stata più forte delle altre. Però ci sono state altre volte in cui ho avuto questa percezione. E dico “che cosa sarà mai?!”.

Questi due ragazzi fanno emozionare pure una “vecchia ciabatta” come me… maledizione!