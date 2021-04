Ieri si è registrata la nuova puntata del serale di Amici 20 che vedremo in onda domani sera. Oltre ad una eliminazione choc, gli spoiler ci hanno riportato un romantico gesto di Sangiovanni per la sua Giulia Stabile durante un blocco pubblicitario.

A quanto pare durante la pubblicità Sangiovanni sarebbe andato a baciare Giulia Stabile dopo essere scesa per iniziare la sfida con protagoniste la squadra di Lorella Cuccarini e Arisa.

Le anticipazioni provengono da un account Twitter di una giovane che si trovava in puntata ed ha riportato questo piccolo ma romantico spoiler.

Secondo me, peggio del solito ma perché era difficile per lui

Non mi ricordo esattamente, non so se era perché giulia dopo l’esibizione ha detto “almeno non sono caduta dall’’altalena” o se per altro

— smartiss (@bellamyswifeee) April 1, 2021