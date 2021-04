Amici 20: Samuele sotto choc per una coreografia “particolare” – VIDEO

Samuele Barbetta, in attesa della nuova puntata del serale di Amici 20 che andrà in onda sabato sera su Canale 5, è rimasto letteralmente sotto choc dopo la proposta di Lorella Cuccarini in merito ad una coreografia particolare.

Samuele Barbetta sotto choc per una coreografia “particolare”

Lorella Cuccarini ha voluto mettere alla prova Samuele nel corso della terza puntata del serale di Amici 20 che andrà in onda il prossimo sabato 3 aprile su Canale 5.

Per mettere in evidenza tutte le doti del suo allievo Alessandro, Lorella Cuccarini ha lanciato un guanto di sfida al ballerino della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini che dovrà mettersi alla prova con una coreografia decisamente lontana dalle sue corde.

Samuele, infatti, dovrà ballare in maniera molto sensuale e, al termine della coreografia, rimarrà pure in mutande. Il ragazzo dopo aver scoperto ciò che dovrà fare non ha nascosto la sua paura ed è entrato in crisi.

Veronica Peparini ha cercato di tranquillizzarlo suggerendo di utilizzare l’ironia per portare a casa il quadro nel miglior modo possibile.

Il popolo del web, nel frattempo, si è diviso in due: chi difende lo stile di Samuele e chi invece lo esorta a mettersi in gioco specie di fronte il serale di Amici 20 dove bisogna dimostrare in ogni modo di essere versatili: e voi da che parte state?

Grazie Amici di Twitter per avermi regalato i frame di Sam, vi adorooooo ❤️

Samuele Barbetta un meme vivente. #Amici20 pic.twitter.com/gII5nBUzQK — zara____ (@zara__99) March 30, 2021