Amici 20, Rosa Di Grazia: messaggi choc “Mi augurano la morte!” – VIDEO

Rosa Di Grazia dopo essere uscita da Amici 20, ha dovuto affrontare molte critiche. La giovane ballerina però, è intervenuta con una diretta su Instagram facendo il punto della situazione.

Amici 20, Rosa Di Grazia choc: “Messaggi dove mi augurano la morte!”

Ci tenevo a parlare un attimo di una questione. Come ben sapete ricevo tantissimi messaggi di affetto e supporto. Non basterà mai un semplice grazie per ringraziarvi di tutto questo. Oltre a questi bellissimi messaggi, però, a Rosa non sfugge nulla. Ho letto anche dei messaggini dove mi si augura la morte. Io vorrei dire che sono una semplice ragazza di vent’anni e non credo di aver fatto nulla di male a nessuno. Se non aver partecipato a un programma per inseguire un mio sogno, ovvero danzare.

Come al solito, la parte cattiva del web, ha esagerato ancora una volta e Rosa Di Grazia l’ha raccontato tramite il suo profilo social:

Vorrei ricordare a questa gente, se così si può definire, frustrata dalla vita e infelice, di farsi una lavata di coscienza. Perché magari potevano trovare un proprio figlio, un proprio parente, una persona cara, un cugino o una nipote. Visto che non sono tutti come Rosa, ci tengo a mandare questo messaggio per ragazze che magari si trovano nella stessa situazione, ma sono più fragili. Questa gente lascia il tempo che trova. dovete sorridergli in faccia è gente infelice che lascia il tempo che trova.

La gente che insulta, minaccia e vomita odio sui social, dovrebbe ricevere in risposta sempre commenti positivi, sorrisi e tanto “amore”. Ha ragione Rosa, non c’è comportamento che più li manderà in bestia: rispondere con la pace, fidatevi.

Rosa Di Grazia risponde ai commenti negativi su di lei (parte 1) #Amici20 pic.twitter.com/uUH6BUhkid — disagiotv (@disagio_tv) April 14, 2021