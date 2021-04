Rosa Di Grazia è stata l’ultima eliminata del serale di Amici 20 dopo Tommaso Stanzani, uscito fuori dalla scuola del talento in maniera assolutamente ingiusta, così come ha svelato pure Lorella Cuccarini.

Amici 20, Rosa Di Grazia confida cosa pensano i suoi genitori di Deddy

La ballerina di Amici ha immediatamente fatto una diretta Instagram con i fan, per raccontare loro alcuni dettagli inediti della sua avventura all’interno della scuola più talentuosa d’Italia.

Tra una domanda e l’altra Rosa Di Grazia ha svelato cosa pensano i suoi genitori della sua storia d’amore con Deddy nata proprio dentro la scuola di Amici:

Ai miei genitori piace tanto Deddy e sicuramente appena finirà tutto avranno modo anche di conoscerlo da vicino e di rapportarsi e magari farò altrettanto io con la sua famiglia, ha fatto una bellissima impressione. Anche perché è buono e genuino, Deddy è così com’è, quindi è impossibile che non faccia una buona impressione.

Naturalmente Rosa fa il tifo per Deddy e spera che il suo fidanzato possa vincere l’intera edizione di Amici 20. La ballerina ha anche confidato che sopportare le numerose critiche di Alessandra Celentano non è sempre stato facile per lei.