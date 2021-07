La storia d’amore tra Deddy e Rosa Di Grazia si è ormai interrotta da alcune settimane. Dopo la fine di Amici 20, i due talenti non sono mai stati avvistati insieme, facendo insospettire immediatamente i fan.

Rosa Di Grazia e Deddy: quel gesto che incuriosisce i fan

Dopo avere confermato la rottura, Rosa Di Grazia e Deddy hanno anche smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram, facendo definitivamente rassegnare i fan sul possibile ritorno di fiamma.

Durante Amici 20 il cantante e la ballerina sembravano legati da un fortissimo amore che però, una volta usciti fuori dal programma, non ha resistito ad una serie di difficili prove.

In queste ore Rosa ha pubblicato un Reel mentre balla una nuova coreografia e, tra gli apprezzamenti per il video, compare anche il like di Deddy, il suo ex fidanzato.

Secondo voi è solo un gesto puramente distensivo, oppure, nasconde qualche intenzione di mettere da parte le difficoltà per un timido riavvicinamento?

Sicuramente il gesto del cantante ha incuriosito i fan di entrambi.

Grande scoop! Non ci credo! Non si seguono ma nell’ultimo post di Rosa c’è traccia di Deddy.. ditemi che non sto sognandoooo😍😍 pic.twitter.com/vBNwjRTtMA — Marika (@Marika99R_D) July 19, 2021