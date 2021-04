Ballerini contro cantanti per la vittoria di Amici 20: la scorsa settimana, il ballerino Tommaso Stanzani è stato “sacrificato” dai giudici per salvare i cantanti Sangiovanni ed Enula, stessa sorte per la ballerina Rosa Di Grazia che ha perso contro il cantante Deddy.

Amici 20, Raffaele Renda a rischio eliminazione? Parlano i bookmaker

Per gli analisti di Planetwin365 potrebbe essere arrivato il momento di pareggiare i conti: a rischiare l’eliminazione, nella puntata di sabato prossimo, è il cantante Raffaele Renda, ultimo sul tabellone del vincente a 56.

La strada per il successo resta però in salita per le ballerine Serena Marchese, il cui successo vale 51 volte la scommessa, e Martina Miliddi, che si gioca a 46: per la categoria danza.

La favorita dei bookmaker si conferma Giulia Stabile, a 2,60 alle spalle del cantautore Sangiovanni, a 1,83. Terzo posto sul podio del vincente per Enula a 5,50, doppia cifra per Aka7even (12) e per il ballerino Samuele Barbetta (18), con Deddy a 23.

Si sale a 28 per il rapper Tancredi Rajnoldi, seguito a 29 dal ballerino Alessandro Cavallo.

Il modo in cui Arisa punta solo su Raffaele nonostante abbia in squadra Tancredi mi dilania il petto #amici20 — Eli (@eliscrivecose) April 3, 2021