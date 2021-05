Amici 20, ecco i nomi dei cinque finalisti: fuori un cantante e una ballerina

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici 20 con protagonisti gli allievi della scuola più talentosa d’Italia. In finale sono andati tre cantanti e due ballerini, ecco chi sono.

Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni, Deddy e Alessandro Cavallo si contenderanno il primo posto alla finalissima di Amici 20 che si disputerà finalmente in diretta il prossimo sabato 15 maggio.

Fuori dai giochi, con enorme stupore del popolo della rete, Tancredi e Serena Marchese. Gli ultimi due finalisti sono stati annunciati da Maria De Filippi direttamente in casetta per evitare gli spoiler che tanto stanno “combattendo”.

Ci tengo a rispondere a tutte le persone che mi chiedono perché escano le anticipazioni su Amici ed i tre finalisti: non dovete chiederlo a noi, ma a quei geni che puntualmente mettono le anticipazioni per far salire le loro pagine Instagram e i loro social a discapito del lavoro di tutti quanti. Quindi, che vi dico? Non guardate i social? È impossibile.



Non so come aiutarvi… insultate chi pubblica le anticipazioni, mi sembra una cosa corretta, che si può fare. Tanto è diventato tutto abbastanza lecito, tutto abbastanza… chi se ne frega se ‘sti cretini hanno lavorato e ci tengono.



Se mettono le anticipazioni non ve la dovete prendere con noi. Parte da gente che evidentemente ha un vantaggio economico, non prendetevela con noi. Iniziate a insultare le pagine che pubblicano le anticipazioni, può essere un modo. Provate. Anzi, se mi segnalate un po’ di pagine che mettono le anticipazioni… se qualche addetto ai lavori ci indica qualche cifra che queste pagine si portano in tasca a fine mese, magari sapendo che tutto questo non viene fatto per la passione per il programma, ma per un tornaconto proprio economico, magari non le seguite più queste pagine. Può essere un’idea? Io aspetto anche i vostri consigli.