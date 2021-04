Amici 20, Martina e Raffaele: spunta l’anello sospetto (ma non è come sembra)

Cosa bolle in pentola tra Martina Miliddi e Raffaele Renda? (Ieri vi abbiamo proprio parlato di lui riportandovi gli spoiler di domani sera sull’eliminato). Scopriamo gli ultimi movimenti social che non sono passati inosservati.

Amici 20, Martina e Raffaele: spunta l’anello sospetto (ma c’è una spiegazione)

Dopo l’eliminazione da Amici 20, la ballerina ha sempre sostenuto pubblicamente il cantante, facendo vociferare più di qualcheduno sul loro possibile trasporto emotivo.

Dopo la fine della relazione tra Martina e Aka7even, la stessa ballerina ha svelato di essere rimasta in buoni rapporti con lui (protagonista di un presunto triangolo da C’è posta per te). La Miliddi, inoltre, ha anche sostenuto pubblicamente Raffaele, con il quale potrebbe esserci stato qualcosa mentre entrambi erano ancora nella scuola.

Proprio qualche mese addietro, era stata la stessa ballerina a mettere in standby la storia con Aka7even svelando di provare un trasporto emotivo anche nei confronti di Raffaele.

Dopo essersi dichiarata a Raffaele, il cantante si è tirato indietro preferendo una semplice amicizia tra di loro. A questo punto, Martina è caduta nuovamente tra le braccia di Aka7even ma tra di loro le cose non sono andate per il verso giusto.

In queste ore, gli amici di Twitter hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. Martina Miliddi, in una storia Instagram insieme a Leonardo Lamacchia, indosserebbe al dito un anello di Raffaele Renda.

Ed infatti, proprio l’anello “incriminato” era alle dita di Raffaele nel corso dell’eliminazione di Martina da Amici 20.

C’è un avvicinamento sospetto tra di loro? A quanto pare… non proprio!

Ed infatti, proprio Raffaele durante la sua esibizione con Gerry Scotti in collegamento (quando Martina era già fuori dalla scuola), portava ancora il famoso anello “incriminato” al dito. E, secondo le valide talpe del Twitter curioso, uno identico sarebbe in possesso anche di Aka7even (che adesso non lo porta più).

In sintesi? I ragazzi hanno degli anelli uguali ma non sarebbero gli stessi.

Sto leggendo dei gossip assurdi sull’anello che ha marty… Spiegatemi una cosa se quello fosse l’anello di raffaele perché lui lo ha ancora al dito e Aka no? Beh a voi la risposta 😉😂 pic.twitter.com/fNXPVuYNO9 — Connyt_05 (@Co52733211) April 23, 2021

L’anello non è di Raffaele semplicemente sia Martina che Raffaele hanno lo stesso anello: Martina ha il suo, Raffaele ha il suo. L’unica cosa è che gli anelli sono uguali ma sono due anelli separati — Miliddi’s family (@Mari09438790) April 23, 2021